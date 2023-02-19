نادي الشباب السعودي يحجز مقعدًا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا بالفوز على ناساف

شفق نيوز/ حجز نادي الشباب السعودي مقعده في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا عقب فوزه على ناساف كارشي الأوزبكي 2-0، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، على ملعب الجنوب بالوكرة، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي للبطولة.

وسجل الشباب السعودي هدفيه على مدار الشوطين، بواسطة حسين القحطاني (12) والأرجنتيني إيفر بانيغا (54).

ورغم البداية الحذرة للشوط الأول إلا أن الشباب سرعان ما دخل في الأجواء، ونجح في أخذ الأسبقية عندما انطلق حسين القحطاني بكرة من بعد دائرة المنتصف قبل أن يصوبها قوية لترتطم بقدم المدافع وتغالط الحارس نيماتوف وتعانق شباكه (12) وحاول الشباب إضافة هدف ثان عندما صوب الأرجنتيني كريستيان جوانكا كرة قوية لكنها ذهبت بعيداً عن المرمى (24) اتبعه الأسباني سانتي مينا بكر مماثلة لكن الحارس نيماتوف أمسكها ببراعة (31) واضاع الشباب فرصة محققة عندما انفرد متعب الحربي بالمرمى لكنه تباطأ في تسديدها أو تمريرها ليتدخل المدافع وينهي خطورتها (33) ومن هفوة دفاعية كاد ناساف أن يعدل النتيجة لكن أويبك بوزوروف لعب الكرة فوق العارضة بقليل (37).

وفي الشوط الثاني؛ واصل الشباب أفضليته الفنية، وتمكن من إضافة هدفه الثاني عندما صوب الأرجنتيني إيفر بانيغا كرة قوية من مسافة بعيدة ارتطمت بالقائم وأخذت طريقها داخل المرمى (54) وبعد مجهود فردي رائع كاد بانيغا أن يسجل هدفاً ثانياً له وثالثاً لفريقه لكن كرته القوية اعتلت العارضة بقليل (61) اتبعه هتان باهبري بكرة قوية لكنها مرت بجانب القائم (69) ولاحت فرصة لناساف لتذليل الفارق لكن كرة جوهر صديقوف اعترض طريقها الدفاع وانهى خطورتها (76) وفوت سانتي مينا فرصة سهلة عندما حاول تجاوز الحارس لكن الأخير نجح في قطع الكرة وإمساكها (83) وواصل نيماتوف تألقه عندما تصدى لكرة بانيغا وحولها بصعوبة للركنية (90).