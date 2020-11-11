نادي السماوة يُفسد "فرحة" جماهير الشرقاط

شفق نيوز/ رد نادي الشرقاط الرياضي يوم الاربعاء على رفض نادي السماوة خوض مباراة كأس العراق في ملعب الشرقاط، معتبرا أن القرار متسرع وغير مدروس وبعيد عن الواقع الامني والاجتماعي في قضاء الشرقاط.

ووجه نادي السماوة الرياضي طلبا رسميا للهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي بنقل مباراته ضمن بطولة كأس العراق الى خارج ملعب الاخير واللعب في مركز محافظة صلاح الدين "تكريت" بسبب مخاوف ذوي اللاعبين من خروقات او مخاطر امنية.

وقال رئيس نادي الشرقاط الرياضي ضمير عبد الرزاق عطية لوكالة شفق نيوز، "اننا نعتبر مباراتنا مع السماوة فرحة كبيرة لاهالي الشرقاط بقدوم اخوانهم من المحافظات الجنوبية والاحتفاء بوجودهم ونقل رسالة اجتماعية واضحة وصريحة عن حقيقة الاستقرار الامني والاجتماعي".

وأعرب عن "اسفه الشديد لرفض السماوة اللعب في الشرقاط والتواجد بين اهلهم الذين يتشوقون لاستقبال وضيافة اخوانهم من المحافظات الجنوبية".

وبين عطية ان "نادي الشرقاط يمتلك ملعبا مثاليا مهيئا من جميع الجوانب لاحتضان المباريات الكروية"، مبديا استغرابه من طلب السماوة اللعب في تكريت التي لا تملك اي ملعب صالح ما يدفع المنظمين الى نقل المباراة الى ملعب قضاء العلم او ملعب سامراء وهو خيار مرفوض من قبل نادي الشرقاط ولن يلعب خارج ملعبه.