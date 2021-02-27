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نادي الزوراء ينجز انتقالات اللاعبين الشتوية قبل يوم من غلقها

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-27T06:10:54+0000
نادي الزوراء ينجز انتقالات اللاعبين الشتوية قبل يوم من غلقها

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الزوراء الرياضي، يوم السبت، عن إنهاء ملف انتقالات اللاعبين المحليين والمحترفين.

وقال مدير الفريق كريم رزاق، لوكالة شفق نيوز، إن الادارة وبالاتفاق مع المدرب راضي شنيشل تعاقدت مع عدد من اللاعبين المحليين وكان اخر المنتقلين الاجانب للزوراء المحترف الإيفواري الشيخ أحمد تينينا مكورو الذي يلعب بمركز مهاجم يسار وسبق له ان مثيل المنتخب الإيفواري الأولمبي.

واشار رزاق الى ان الحارس الاول للفريق جلال حسن تعرض لتمزق في عضلة الكتف وسيغيب عن الملاعب لمدة اسبوعين.

وكان الزوراء قد حسم وصافة الدوري برصيد 39 نقطة بعد فوزه في اطلاق المرحلة الثانية من الدوري الممتاز على الشرطة بهدف وحيد سجله علاء عبد الزهرة.

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