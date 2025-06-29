نادي الزوراء يشهد مناسبتين.. إدارة جديدة في ذكرى تأسيسه

شفق نيوز – بغداد

قررت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الأحد، تعيين هيئة إدارية مؤقتة لنادي الزوراء بعد انتهاء المدة القانونية للهيئة المؤقتة السابقة، فيما تزامن هذا القرار مع الذكرى 56 لتأسيس هذا النادي الرياضي.

وأظهرت وثيقة صادرة من اللجنة الأولمبية وبتوقيع رئيس اللجنة، عقيل مفتن، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، صدور أمر إداري بتشكيل الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء، على أن تجرى انتخابات لاختيار هيئة إدارية جديدة خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر.

وبحسب الوثيقة، فقد تقرر أن يتولى رئاسة الهيئة الإدارية المؤقتة الجديدة محمد مثنى الياس، ونائب الرئيس مشتاق عزيز، وأمين السر غيث عبد الغني، والأمين المالي حيدر شنشول، وعضوية كل من داوود سلمان شعوبي، ومحمود كريم عبد الهادي، وليث حسين شهيب، وسعد عطية حافظ.

وتزامن تعيين هيئة إدارية مؤقتة لنادي الزوراء مع حلول الذكرى 56 لتأسيسه، فيما هنأ رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال، نادي الزوراء بهذه الذكرى، قائلاً: "في مثل هذا اليوم 29 من شهر حزيران/ يونيو عام 1969 أسس نادي الزوراء الرياضيّ، الكيان الكرويّ ومدرسة الكرة العراقيّة، وأصبح فيما بعد مصنعاً للنجوم".

وأضاف درجال في بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نادي الزوراء ضرب كل الأرقام القياسيّة، واستطاع أن يكون زعيماً بخطف الألقاب والبطولات سواء كان ذلك على صعيد الدوري أو كأس العراق".