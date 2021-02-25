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نادي الديوانية يوضح حقيقة تعاقده مع مدرب اجنبي

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-25T16:49:24+0000
نادي الديوانية يوضح حقيقة تعاقده مع مدرب اجنبي

شفق نيوز/ اوضحت الهيئة الإدارية لنادي الديوانية العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، حقيقة تعاقدها مع مدرب اجنبي لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال المنسق الإعلامي للنادي حيدر شامية لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي تحدثت عن مفاوضات النادي مع مدرب اجنبي غير صحيحة إطلاقاً"، لافتاً إلى أن "النادي متمسك حالياً بالمدرب سعيد محسن، بعد إقالة سمير كاظم، مؤخراً لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة".

وتابع، أن "النادي يخوض حالياً مفاوضات سرية للغاية مع 4 مدربين محليين لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة".

وتحدثت أنباء صحفية في وقت سابق عن قرب تعاقد نادي الديوانية مع مدرب اجنبي من قارة امريكا اللاتينية لمدة سنة ونصف.

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