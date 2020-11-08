نادي الديوانية يسمي قصي منير مدرباً وأربيل أولى محطاته

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الديوانية، يوم الاحد، عن تسمية قصي منير مدرباً وسعيد محسن وتيسير عبد الحسين وعدي عمران مساعدين له، كما سمت علي حسين جليل مدرباً للحراس ماجد مدرباً للياقة.

وقال المنسق الاعلامي لنادي الديوانية ساجد سليم لوكالة شفق نيوز، إن "قصي منير سيستلم مهمته يوم غد الاثنين ويقود الفريق بتدريبات مكثفة بعد ان منح اللاعبين يومين راحة".

واشار الى ان "المدرب منير يطمح لاعادة هيكلية الفريق بعد النتيجة السلبية الاخيرة امام الكرخ وخسارته بهدفين دون رد".

وتابع سليم ان "الفريق سيستغل فترة التوقف بمناسبة الفيفا دي "التوقف الدولي" لمدة خمسة عشر يوماً لاعادة وضعية ونفسية اللاعبين" .

واوضح ان "اول اختبار للكابتن قصي وكادره للفريق سيكون امام اربيل على ملعب الاخير ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز".