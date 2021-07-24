نادي الديوانية يرد على حرمانه من التعاقد: شكوى اللاعب البوسني غير مؤثرة

شفق نيوز/ نفى عضو ادارة نادي الديوانية حيدر عبد الحسين الأنباء التي تداولت في مواقع التواصل الاجتماعي؛ عن أن الديوانية سيحرم من التعاقد مع أي لاعب في الموسم الجديد.

وقال عبد الحسين لوكالة شفق نيوز؛ ان اللاعب البوسني نيدو هو من ترك النادي بدون علم الإدارة وكان قد حجز واتم إجراءات السفر دون علمنا وتفاجأنا بمغادرته.

وبين ان شكواه غير مؤثرة كونها لاتستند الى اساس قانوني سيما وانه كان لاعبا تحت الاختبار ولم يكن لاعباً ثابتا.

واوضح ان النادي وكلّ محاميه الخاص لمتابعة الموضوع لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم والجهات المعنية بالموضوع، والذي أكد ان شكوى اللاعب المذكور غير مؤثرة من الناحية القانونية.

وعن احتمال حصوله على المركز الثامن عشر بترتيب فرق الدوري ليكون مهددا بالهبوط بعد خوض اللقاء الفاصل أمام سامراء، قال ان الفريق مستقر ولن يكون مهددا بالهبوط، مبينا ان مباراتنا المقبلة امام السماوة واعتقد في حال فوزه سيكون بمأمن بغض النظر عن نتيجة الطلبة مع الكهرباء، والصناعات الكهربائية مع الشرطة.

واوضح ان الادارة ستعيد الأوراق و ستشكل فريقا في الموسم المقبل على مستوى عال يضم بصفوف لاعبين متميزين سينافسوا الفرق الكبيرة ويكون رقماً مهما في منافسات الموسم المقبل.

ويحتل الديوانية بعد انتهاء الجولة 37 المركز 16 برصيد 38 نقطة.