نادي الديوانية يتهم الشركة الناقلة لمباريات الدوري بـ"التجاهل" والاخيرة ترد: المباراة تكلفنا اكثر من 20 مليون

شفق نيوز/ اتهم نادي الديوانية الرياضية يوم الخميس، الشركة الناقلة لمباريات الدوري العراقي الممتاز بـ"الانتقائية" في نقل المباريات، مشيرا إلى أن الشركة تتجاهل المباريات التي يخوضها النادي.

في حين كشفت شركة الاضواء الناقلة لمباريات الدوري الممتاز سبب نقلها للمباريات الجماهيرية وعدم نقل مباريات الدوري بالكامل.

وذكر نادي الديوانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "نظرا للانتقائية التي مارستها شركة الأضواء الناقل الحصري لدوري الكرة الممتاز بنقل مباريات الأندية الجماهيرية و تجاهلها المقصود لأندية المحافظات وخاصة مباريات نادينا قررت إدارة نادي الديوانية عدم التعامل مستقبلًا مع الشركة المذكورة و منعها من نقل اي مباراة طرفها نادي الديوانية".

وأضاف البيان؛ أن النادي قرر "منع دخول ملاكات الشركة ومصوريها وكاميراتهم إلى ملعب الديوانية إبتداءً من الدور السابع لدوري الكرة الممتاز، إلى حين انصافنا من الجهات المعنية .

من جهته؛ قال حمزة القريشي ممثل شركة الاضواء في اتحاد الكرة العراقي لوكالة شفق نيوز؛ إنه "بعد موسم خالي من تسويق المباريات للقنوات الأخرى وعدم التعاون من قبل بعض القنوات التلفزيونية ووصل تحدي الشركة بافتتاح قناة رياضية لنقل الدوري العراقي اكراما للجماهير الرياضية مجانا لكن في الموسم الحالي وتجدد عدم رغبة القنوات بشراء المباريات ارتأينا أن ننقل أربع مباريات لكل دور في هذا الموسم كون المباراة الواحدة تكلفنا أكثر من 20 مليون دينار".

واضاف "نحن نتعامل مع الاتحاد فلا يحق للاندية منعنا من النقل سيما وان عقدنا مع الاتحاد، وفي حال منعنا من الدخول سيغرم الاتحاد".

واشار الى ان الشركة لم تقصر بنقل مباريات الفرق غير الجماهيرية المعترضة كون الشركة تعرض مباريات للفرق غير الجماهيرية عندما تواجه الفرق الجماهيرية بين دور واخر وتسجل المباريات وتبث في وقت لاحق من نفس اليوم".

وبين ان "سبب هذا الإجراء في تقليص نقل المباريات هو أن الشركة قدمت الكثير للجماهير الرياضية في الموسم الماضي، حيث تم صرف مبلغ 5 مليون دولار، وبثت قناة شباب سبورت اكثر من 575 مباراة ما بين دوري ممتاز وبطولة الكأس والدرجة الاولى و الرديف والشباب والناشئين والشاطئية والنسوي، لاسيما بعد قرار منع دخول الجمهور إثر تفشي وباء كورونا في العراق وباقي بلدان العالم".

واشار الى ان "الشركة بصدد اتخاذ قرار تضمن نقل أكثر عدد من المباريات، من خلال الاعتماد على تطبيق الانترنيت مقابل اشتراك رمزي بسيط".