نادي الخطوط يتوج بطلاً لأندية العراق بالتجذيف

شفق نيوز/ أقام الاتحاد العراقي للتجذيف بطولة أندية العراق باللعبة لفئات المتقدمين والشباب والناشئين وذلك في المركز التدريبي للاتحاد الكائن على نهر دجلة بجانب الكرخ من العاصمة بغداد.

وشارك في البطولة سبعة عشر نادياً مثلت محافظات بغداد والبصرة ونينوى والديوانية والنجف وبابل وصلاح الدين.

وقال رئيس إتحاد التجذيف عبد السلام خلف، في تصريح صحفي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن نتائج المنافسات أسفرت عن فوز نادي الخطوط بالمركز الأول جامعاً 32 نقطة فيما حلّ نادي الكهرباء بالمركز الثاني وبجعبته 31 نقطة بينما حصل نادي الأعظمية على المركز الثالث برصيد 19 نقطة وجاء نادي الكاظمية رابعا بـ 9 نقاط.

وبين خلف أن منافسات فردي المتقدمين إنتهت بفوز اللاعب محمد رياض من نادي الخطوط بالمركز الأول وتلاه ثانياً لاعب نادي الكهرباء بكر شهاب فيما حصل على المركز الثالث اللاعب حسين عباس من نادي السنية. واضاف أن منافسات زوجي المتقدمين أسفرت عن فوز اللاعبان محمد رياض وعمر إسماعيل من نادي الخطوط بالمركز الأول وحل ثنائي الكهرباء فارس سلمان وبكر شهاب بالمركز الثاني، وجاء ثالثاً اللاعبان أحمد عبد الرحمن وهيمن ثامر من نادي الأعظمية.

وأوضح خلف أن لاعب نادي الكهرباء خطاب خالد أحرز المركز الأول في سباق الفردي لفئة الشباب وتلاه ثانياً لاعب نادي الكاظمية أحمد بهاء الدين فيما حل بالمركز الثالث لاعب نادي الطارمية عبدالله توفيق.

وبين أيضاً ان منافسات زوجي الشباب أسفرت عن فوز الثنائي محمد جعفر وخطاب خالد من نادي الكهرباء بالمركز الأول وذهب المركز الثاني الى اللاعبين مهدي أحمد وعبد الرحمن إبراهيم من نادي الخطوط وحل ثالثاً اللاعبان أمير حيدر وأحمد حسن من نادي الأعظمية.

وتابع خلف قائلاً ان لاعب نادي الخطوط عبد الله أركان حصد المركز الأول في سباق فردي الناشئين وتلاه ثانياً اللاعب حيدر شوقي من نادي الاسحاقي بينما حل ثالثاً اللاعب بشير نذير من نادي الأعظمية مشيرا الى ان منافسات زوجي الناشئين أسفرت عن فوز اللاعبين علي فاضل وعلي محمد رزوقي من نادي الكهرباء بالمركز الأول وحل ثانياً الثنائي عبدالله أركان ومروان زياد من نادي الخطوط فيما كان المركز الثالث من نصيب اللاعبين أحمد حسن وبشير نذير من نادي الاعظمية.

تجدر الاشارة الى ان السباقات لكافة الفئات العمرية كانت لمسافة 2000 متر.