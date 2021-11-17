نادي الخطوط الجوية ينسحب من منافسات دوري كرة السلة الممتاز

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الاربعاء، الغاء مباراة فريقيّ الخطوط الجوية والتضامن ضمن منافسات الدوري الممتاز.

واوضح الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المباراة المقرر إقامتها غداً تم إلغاؤها بسبب انسحاب فريق الخطوط الجوية من الدوري بعد تقديم كتاباً رسمياً من ادارة النادي.

وخاض الخطوط الجوية اول امس الاثنين اخر مبارياته في الدوري الممتاز قبل انسحابه امام فريق الشرطة وخسر بنتيجة كبيرة 112-67 نقطة.

من جهة اخرى اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة عن موافقته على طلب فريق نادي نفط الشمال بتقديم مباراته مع نادي الحلة ساعة واحدة وبالاتفاق مع فريق الحلة حيث ستقام المباراة الاولى للناشئين في الساعة الواحدة ظهراً ومباراة المتقدمين في الساعة الثالثة بعد الظهر وبنفس تاريخها المحدد سلفاً يوم غد الخميس.