نادي "الحشد" يعلن حصد "عدة ميداليات" بأولى مشاركاته

شفق نيوز/ كشف نادي "الحشد" الرياضي، التابع لهيئة الحشد الشعبي، يوم الخميس، تفاصيل تأسيسه، وأنواع الألعاب التي يشارك بها، وشكا في ذات الوقت من قلة التخصيصات المالية.

وقال مدير اعلام نادي الحشد الرياضي محمد خليل لوكالة شفق نيوز، إن "نادي الحشد بدأ عمله قبل نحو عام بألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة مثل لعبة السباحة والملاكمة والأثقال والمواي تاي"، مشيرا إلى أنه "بعد ذلك تم تشكيل فريق كرة قدم الصالات وقد شارك الفريق في الدوري العراقي الممتاز".

ولفت إلى "حصول النادي على عدة ميداليات"، موضحا أن "عمل فريقه طوعيا ويعتمد على الإمكانات المتوفرة".

وردّا على سؤال عن إمكانية تشكيل فريق لكرة القدم يحمل أسم "الحشد"، بين خليل أن "ذلك يعتد على التخصيصات المالية خلال الفترة المقبلة".

ومنحت وزارة الرياضة والشباب، أمس الأربعاء، موافقتها على تأسيس ناد رياضي يحمل اسم "الحشد".

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن وزارة الرياضة والشباب منحت نادي الحشد إجازة تأسيس لمدة سنة قابلة للتجديد، مشيرة الى النادي يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية.