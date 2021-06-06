نادي الحشد يتعاقد مع النجار لقيادة فريقه السلوي الموسم المقبل

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الحشد الشعبي، يوم الأحد، عن تعاقدها مع المدرب محمد النجار لقيادة فريق كرة السلة، خلفا للمدرب علي فرحان.

وقال رئيس النادي خالد كبيان لوكالة شفق نيوز، ان "الادارة ستسخر إمكانياتها للمدرب محمد النجار لقيادة الفريق للموسم المقبل، بغية بناء فريق قوي بإمكانه التنافس على اللقب وهذا هو هدفنا".

واضاف "النجار يعد من خيرة مدربي العراق ويمتلك تاريخاً مشرفاً وحافلا بالإنجازات والتتويج"، مشيرا الى ان "للنجار حرية الاختيار للتعاقد مع لاعبي النادي للموسم المقبل، وسيضم الفريق اسماء كبيرة ستلعب ضمن صفوفه".

وأشاد كبيان بالمدرب السابق للفريق علي فرحان "لما قدمه من جهد ونتائج طيبة خلال الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة".

وكان فريق الحشد قد تأهل للمربع الذهبي لدوري السلة الممتاز وخسر اليوم امام النفط بفارق ست نقاط 77-71 نقطة.