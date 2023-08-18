نادي الحشد بطلاً للمرحلة الثالثة للمتقدمين والشباب بالدراجات الهوائية

شفق نيوز/ اختتمت منافسات بطولة اندية العراق بالدراجات الهوائية المرحلة الثالثة التي جرت في محافظة دهوك للفئات المتقدمين والشباب والنساء والناشئين وجرت السباقات على طريق زاويتة في محافظة دهوك.

وكانت النتائج لسباقات فئة الشباب لسباق الفرقي ضد الساعة لقطع مسافة 38 كم حيث جاء بالمركز الأول نادي الحشد الشعبي وحل ثانيا نادي الحدباء من الموصل ونادي الصناعة جاء ثالث الترتيب.

أما في سباق الفردي العام لقطع مسافة 19 كم فقد جاء بالمركز الأول لاعب الحدباء سليمان محمد أما ثاني الترتيب من نصيب لاعبي الحشد حسين إيهاب وعباس فرحان الذي حل بالمركز الثالث.

بينما أسفرت نتائج المتقدمين في سباق الفردي العام لقطع مسافة 140 كم فقد تمكن لاعبو الحشد ان يهيمنون على هذا السباق واحرزوا المركز الأول بعد منافسة شرسة مع نادي كوية والصناعة حيث جاء نادي كوية بالترتيب الثاني وحل نادي الصناعة بالمركز الثالث.

وأسفرت نتائج فئة النساء لسباق الفردي العام لقطع مسافة 38 كم حيث جاء بالمركز الأول فريق نادي فتاة ايش من بغداد وجاء نادي الكهرباء بالترتيب الثاني أما الترتيب الثالث لفريق نادي الشباب من بغداد.

اما فئة الشابات لنفس السباق لقطع مسافة 38 كم فقد جاءت لاعبة الكهرباء زهراء نصير بالمركز الأول وحلت بالمركز الثاني لاعبة نادي الميثاق نور صبيح والترتيب الثالث لمتسابقة نادي الكهرباء ضحى حسين.

اما فئة الناشئات فقد احرزت المتسابقة لانيا هادي من نادي فتاة ايش المركز الأول والمركز الثاني للاعبة آية سرمد من نادي الميثاق والترتيب الثالث للمتسابقة رانيا مالك من نادي الشباب.