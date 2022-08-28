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نادي الحشد الشعبي يتوج بلقب بطولة العراق بالسباحة البارالمبية

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-28T11:23:14+0000
نادي الحشد الشعبي يتوج بلقب بطولة العراق بالسباحة البارالمبية

شفق نيوز/ حقق نادي الحشد الشعبي، يوم الأحد، بلقب بطولة العراق بالسباحة البارالمبية التي اختتمت في مسبح الشعب الدولي وسط سباقات قوية وتنافس مشروع للحصول على لقب البطولة.

وقال هشام السلمان مدير اعلام اللجنة البرالمبية العراقية لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من الاندية الرياضية واللجان الفرعية المتخصصة شاركت في البطولة التي اقيمت بمسبح الشعب الدولي المغلق ببغداد".

واضاف ان "فريق نادي الاشراق حل بالمركز الثاني بينما جاء فريق النجف بالمركز الثالث".

وبين ان "عدداً كبيراً من أعضاء المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية الوطنية العراقية والاتحادات الرياضية العاملة ضمن اللجنة البارالمبية حضروا يوم الختام الذي اسدلت فيه منافسات البطولة ووزعت الجوائز على الفرق الثلاث الفائزة".

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