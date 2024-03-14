نادي الحشد الشعبي يتعاقد مع مدرب تشيلسي الإنكليزي لكرة اليد

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الحشد الشعبي الرياضي، يوم الخميس، تعاقدها مع المدرب المُغترب عامر شراد خضير لقيادة فريقها لكرة اليد لغاية نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن المدرب عامر شراد لديه العديد من التجارب الاحترافية في انجلترا أبرزها وآخرها كانت هي الاشراف على تدريب فريق تشيلسي الإنكليزي.

ووافقت ادارة نادي الحشد الشعبي على استقالة المدرب السابق رعد خنجر وقدمت الشكر له على ما قدمه من مجهودات طوال فترة تواجده على الهرم التدريبي لفريق كرة اليد في النادي.