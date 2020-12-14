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نادي الحشد الرياضي يضم محترفاً لبنانياً بكرة السلة لصفوف فريقه

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-14T05:30:12+0000
نادي الحشد الرياضي يضم محترفاً لبنانياً بكرة السلة لصفوف فريقه

شفق نيوز/ أعلن نادي الحشد الرياضي، يوم الاثنين، عن ضم لاعب كرة السلة المحترف اللبناني، علي حيدر، الى صفوف الفريق، وسيباشر بأول وحدة تدريبية، وسيشارك في مباراة افتتاح الدوري السلوي الممتاز.

وقال رئيس نادي الحشد، خالد كبيان، لوكالة شفق نيوز، ان اللاعب علي حيدر، سيكون اضافة جيدة للفريق وسيكون احد اعمدة سلة الحشد في الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة، لاسيما وانه لاعب احترف بعدة اندية عربية مثل الأهلي الليبي، والوحدات الأردني، والمنامة البحريني، لكنه يحترف لأول مرة في العراق.

وأضاف أن ادارة نادي الحشد قررت في وقت سابق التعاقد مع هذا اللاعب المميز كونه يعد من بين أبرز لاعبي المنتخب اللبناني، وسيخوض اليوم الوحدة التدريبية الاولى الى جانب زملائه بقيادة المدرب الشاب علي فرحان.

واشار الى ان فريق الحشد سيواجه فريق نفط الشمال في افتتاح البطولة التي تجري منافساتها في قاعة الشعب ببغداد في التاسع عشر من الشهر الحالي، وسيكون علي حيدر ضمن التشكيلة الاساسية للفريق.

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