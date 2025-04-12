نادي الحسين يهدد اتحاد الكرة بـ"القضاء" لاسترداد "حقه المسلوب"

شفق نيوز/ أبدى نادي الحسين الرياضي، يوم السبت، استغرابه من استبعاده من مؤتمر تصديق التقرير المالي والإداري للاتحاد العراقي لكرة القدم، مؤكدا أنه سيتخذ الطرق القانونية لاسترداد "حقه المسلوب".

وقال النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في الوقت الذي نعمل من خلاله على تطوير الحركة الرياضية والشبابية في الاندية والاتحادات الرياضية، نتفاجأ ونستغرب من ابعاد نادي الحسين الرياضي من مؤتمر تصديق التقرير المالي والاداري للاتحاد العراقي لكرة القدم الذي سينعقد يوم 19/4/2025".

وأضاف: "في خطوة تعد سابقة خطيرة في الرياضة العراقية بأبعاد أعضاء الهيئة العامة من مؤتمر التصديق على التقرير المالي والإداري، في وقت غريب ولمصالح قد تعتبر مكشوفة لدى الجميع غاياتها وخططها المستقبلية للكرة العراقية".

وتابع أن "الاجحاف بحق ممثل مدينة الصدر في الدوري العراقي، معيب جداً كون ان الفريق يحتل المراكز الرابع او الخامس او السادس في ختام المواسم السابقة من الدوري فماذا تغير، في الوقت الذي تواجدت فرق ادنى من مركزنا ووضع لها مقعد في الهيئة العامة في خطوة مكشوفة لابعادنا عن استحقاقنا الطبيعي والرسمي وليس المزيف".

وتابع "بدورنا إدارة نادي الحسين الرياضي سنتخذ كافة الطرق القانونية لاسترداد حقنا المسلوب، وستكون لنا وقفة جادة لعودتنا الى مكاننا الحقيقي في اجتماع الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم".