نادي الحسين يعزز صفوفه بـ4 محترفين ويسعى للعودة الى الدوري الممتاز

شفق نيوز/ أعلن رئيس نادي الحسين كامل زغير، عن تعاقد إدارة النادي مع اربعة محترفين لتمثيله لموسم واحد.

وقال زغير لوكالة شفق نيوز، إن "ادارة النادي تسعى لتعزيز صفوفها بلاعبين محليين بمستوى عال ومحترفين لتقوية خطوط اللاعبين بعد الاتفاق مع مدرب الفريق كريم قنبل".

واضاف زغير ان "الهدف من التعاقد هو لبناء النادي بشكل جيد والعودة الى الدوري العراقي الممتاز بعد ان فقدناه الموسم الماضي"، لافتا ان "الفريق يواصل تدريباته بشكل مكثف استعدادا للمواجهات المقبلة في دوري الدرجة الاولى الموهلة للدوري الممتاز".

واشار الى ان "اللاعبين الذين تم التعاقد معهم هم عزام الحمصي من سوريا وايده جاكوب من ليبيريا وتيجه من نيجيريا وتاكي من ساحل العاج".