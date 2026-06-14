نادي الحدود العراقي يبرم شراكة كروية مع أكاديمية ريال بيتيس

شفق نيوز- بغداد

شهد مقر نادي الحدود الرياضي لكرة القدم، يوم الأحد، مراسم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين إدارة النادي وأكاديمية ريال بيتيس في العراق، بهدف رعاية وتطوير المواهب الكروية بمختلف الفئات العمرية، وتعزيز برامج إعداد اللاعبين الناشئين.

ووقع الاتفاقية عن نادي الحدود الرياضي رئيس الهيئة الإدارية، العميد وسام الدين علاء، فيما مثل أكاديمية ريال بيتيس علي نعمة.

وتأتي هذه الشراكة في إطار سعي الطرفين إلى اكتشاف وصقل المواهب الواعدة في الفئات العمرية الصغيرة، من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق الأهداف الرياضية والتنموية للنادي والأكاديمية، ويعزز من فرص إعداد جيل متميز من اللاعبين.

وحضر مراسم التوقيع عدد من أعضاء الهيئة الإدارية للنادي، إلى جانب مدير النادي، الذين أكدوا أهمية هذه الخطوة في دعم مسيرة تطوير كرة القدم وبناء قاعدة راسخة من المواهب الشابة.