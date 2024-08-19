نادي الجيش يتوج بلقب دوري الدرجة الثانية لكرة القدم

نادي الجيش يتوج بلقب دوري الدرجة الثانية لكرة القدم
2024-08-19T16:08:55+00:00

شفق نيوز/ أحرز فريق نادي الجيش لقب دوري الدرجة الثانية للموسم 2023 - 2024 لكرة القدم.

وجاء تتويج فريق الجيش بعد فوزه اليوم الاثنين على فريق نادي الفلوجة بفارق ركلاتِ الجزاء الترجيحيّة بنتيجة 4-2، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1 - 1. 

وجرت المباراة النهائية لدوري الدرجة الثانية بين فريقي الفلوجة والجيش عصر اليوم على ملعب التاجي في العاصمة بغداد.

وانتهى شوط المباراة الأول بتعادل الفريقين بهدفٍ واحدٍ لكل منهما.

أخبار ذات صلة arrow right header.svg

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon