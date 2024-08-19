نادي الجيش يتوج بلقب دوري الدرجة الثانية لكرة القدم

شفق نيوز/ أحرز فريق نادي الجيش لقب دوري الدرجة الثانية للموسم 2023 - 2024 لكرة القدم.

وجاء تتويج فريق الجيش بعد فوزه اليوم الاثنين على فريق نادي الفلوجة بفارق ركلاتِ الجزاء الترجيحيّة بنتيجة 4-2، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

وجرت المباراة النهائية لدوري الدرجة الثانية بين فريقي الفلوجة والجيش عصر اليوم على ملعب التاجي في العاصمة بغداد.

وانتهى شوط المباراة الأول بتعادل الفريقين بهدفٍ واحدٍ لكل منهما.