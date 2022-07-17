نادي الجوية ينتظر مقررات من وزارة الشباب تتعلق بشرعية إدارته المؤقتة

شفق نيوز/ اكد عضو ادارة القوة الجوية هيثم كاظم، يوم الأحد، ان هناك مستجدات ومقررات ستصدر من وزارة الشباب والرياضة بحق الاعتراف بشرعية الانتخابات التي أُجريت لاختيار الهيئة المؤقتة لإدارة النادي .

وقال كاظم لوكالة شفق نيوز، ان موضوع الاعتراف بالهيئة المؤقتة التي يرأسها سمير كاظم أُجلت الى ما بعد عطلة العيد، والتي سيتم البت فيها خلال المدة المقبلة بعد انتهاء العيد.

وبين ان ما يهمنا بالأساس مصلحة النادي والتي تعتبر أكبر من كل الشخوص التي قادت وتقود النادي فالشخوص يرحلون والنادي باق ، لافتاً إلى أن "مجموعتنا عملت في اختيار الهيئة المؤقتة وفق الضوابط الصحيحة".

وأوضح كاظم ان "مقررات جديدة ستصدر خلال الايام المقبلة لحسم موضوع الهيئتين الإداريتين المؤقتتين وبحسب توصيف الهيئة العامة، ولا سيما أن دوري الموسم الحالي على الأبواب وعلينا الاستعداد بشكل جيد لخدمة مشوار فريق القوة الجوية الكروي".

يذكر ان إدارة نادي القوة الجوية انشطرت إلى كتلتين بسبب خلافات ادارية ، يقود الاولى رئيس النادي المستقيل شهاب جاهد ، ويقود الثانية عضو النادي هيثم كاظم.

واجرى كل جانب انتخابات خاصة لاختيار الهيئة المؤقتة وتمت تسمية شهاب جاهد رئيسا مؤقتا للنادي ، بينما اختار الجانب الثاني سمير كاظم رئيسا للنادي .