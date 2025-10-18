نادي الجولان ينفي الإضراب ويؤكد استمرار التدريبات

شفق نيوز– الأنبار

نفى المنسق الإعلامي لنادي الجولان علي رشيد، يوم السبت، الأنباء التي تحدثت عن إضراب لاعبي الفريق احتجاجاً على تأخر مستحقاتهم المالية، مؤكداً أن الفريق سيواصل تدريباته بشكل طبيعي استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وقال رشيد لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق سيجري مرانه غداً بشكل اعتيادي، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن توقف اللاعبين عن التدريبات"، مبيناً أن "أغلب أندية الدوري الممتاز تواجه نقصاً في السيولة المالية، غير أن إدارة النادي عازمة على تسديد جميع المستحقات خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف أن "إدارة الجولان وفرت جميع متطلبات النجاح للفريق، سواء داخل المحافظة أو خارجها، بما في ذلك النقل والطعام والإقامة في فنادق ممتازة خلال المعسكرات الخارجية"، مشيراً إلى أن "النادي يمتلك ملعباً رئيسياً وآخر للتدريبات داخل المحافظة، فضلاً عن فندق داخل الملعب يقدم خدمات طعام ورعاية تليق باللاعبين والجهاز الفني".

وكانت مصادر رياضية قد أفادت في وقت سابق بحدوث إضراب في صفوف لاعبي نادي الجولان بعد الخسارة أمام نادي الرمادي في بطولة الكأس، احتجاجاً على تأخر صرف مستحقاتهم لأكثر من 60 يوماً، قبل أن تنفي إدارة النادي هذه الأنباء وتؤكد استمرار نشاط الفريق بصورة طبيعية.