نادي الجامعة يصدر بياناً بشأن سحب الثقة من يونس محمود واعضاء الهيئة الادارية

شفق نيوز/ أصدرت الهيئة العامة لنادي الجامعة الرياضي، يوم الجمعة، بياناً بشأن الاخبار عن سحب الثقة من رئيس الهيئة يونس محمود.

وأبدت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "استغرابها الشديد من الأخبار التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي عن اقامة اجتماع ‏للهيئة العامة في النادي والتي من خلاله تقرر طرح الثقة برئيس الهيئة الإدارية الكابتن يونس محمود وأعضاء الهيئة الإدارية في النادي.

‏وأوضحت أن "الهيئة العامة لنادي الجامعة معروفة ومعرّفة من قبل الجمهور ووسائل الإعلام التي حضرت وبقوة المؤتمر الانتخابي الذي أقيم في السادس عشر من شهر تشرين الثاني من العام الماضي".

وبينت الهيئة أن "اجتماع بعض الأكاديميين يوم أمس الخميس هو اجتماع خارج أسوار السياقات القانونية وهو لقاء شخصي وليس للنادي وهيئته الإدارية دخل بموضوعه".

وتابعت أن "الحاضرين في الاجتماع المزعوم ليسوا من أعضاء الهيئة العامة للنادي وليس هناك دعوة ‏لاجتماع ‏الهيئة العامة وفق الضوابط و السياقات القانونية التي رسمها قانون الاندية 18 المعدل والنافذ ‏حيث لم يكن هناك نشر في الصحف الرسمية ولا دعوة لاجتماع طارىء او عادي للهيئة العامة ولا تحديد لمكان وزمان انعقاد المؤتمر ولم تبلغ الهيئة الإدارية تحريريا ولم تبلغ اللجنة الأولمبية لحضور ممثل عنها كما أوجبت المادة ‏الثامنة الفقرة السادسة المعدلة بالقانون 37 ‏للإشراف على اجتماع الهيئة العامة وتحديد مكان وزمان انعقادها.

ولفتت الى أن "القرارات التي اتخذها المجتمعون هي قرارات باطلة ومخالف للقانون وتعرض أصحابها للمسائلة القانونية لأنها جاءت بطريقة مخالف للقانون ومن أناس لا يمتلكون أي صفة وليس لهم علاقة تنظيمية بنادينا".

وأشارت إلى أن "أحد المتواجدين في الاجتماع هو عضو في النادي قام باستغلال منصبه و دعى إلى هذا الاجتماع الباطل قانونا مما يكون قد تجاوز صلاحياته‏ وخالف القوانين النافذة مما سيضطرنا متأسفين الى مقاضاته فوراً".

وأعلنت الهيئة بأعضائها ولاعبيها وجميع كوادرها الإدارية والفنية وهيئتها العامة وهيئتها الإدارية تمسكها بيونس محمود كرئيس لنادي ومنحه الثقة الكاملة".