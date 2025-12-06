نادي الثورة الكركوكي يتوج بطلا لأندية غرب آسيا للناشئين بالمصارعة الرومانية

شفق نيوز- بغداد

خطف نادي الثورة الكركوكي، يوم السبت، لقب بطولة أندية غرب آسيا للناشئين بالمصارعة الرومانية تحت 17 عاماً بعد أن جمع 192 نقطة متصدّرًا ترتيب الفرق المشاركة في المنافسات التي احتضنتها قاعة نادي الأعظمية الرياضي في بغداد.

وجاء نادي الكاظمية في المركز الثاني برصيد 150 نقطة، فيما حلّ نادي غاز الشمال في المركز الثالث برصيد 146 نقطة، بعد منافسات قوية بين أبرز أندية المنطقة.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة تمثلت بـ نحو 130 لاعباً من 15 نادياً، خاضوا نزالات قوية على مدى يومين وسط أجواء تنافسية عالية أكدت تطور مستوى الفئات العمرية في رياضة المصارعة داخل العراق والمنطقة.

وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الثورة شوقي فرج، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الإنجاز يُعد ثمرة للعمل المتواصل الذي يقوم به الجهاز الفني واللاعبون بدعم إدارة النادي".

وأضاف "استطاع ناشئونا إثبات أنفسهم رغم قوة المنافسة، ونحن فخورون بتحقيق لقب غرب آسيا ورفع اسم كركوك في هذه البطولة المهمة"، مبينا أن "النادي سيواصل الاستثمار في الفئات العمرية “لصناعة أبطال قادرين على تمثيل العراق في البطولات الدولية المقبلة".