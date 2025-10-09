نادي الثورة العراقي للمصارعة يحقق إنجازاً عربياً ودولياً في مصر

شفق نيوز- القاهرة

أحرز فريق نادي الثورة العراقي للمصارعة، يوم الخميس، المركز الثاني في بطولة الأندية العربية بالمصارعة الرومانية، التي أقيمت في جمهورية مصر العربية بمشاركة تسعة أندية تمثل دولاً مختلفة من الوطن العربي.

وقال نائب رئيس الاتحاد العراق للمصارعة مهدي اسماعيل حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الإنجاز يعد في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الاتحاد العراقي والنادي لتعزيز مكانته على الساحة الرياضية العربية"، مشيراً إلى أن "النتائج أتت من خلال الإعداد الفني والتكتيكي المستمر وتوفير بيئة تدريبية متكاملة للرياضيين قبل الدخول في المنافسات" .

وأضاف أن "فريق نادي الثورة مثل المنتخب العراقي في مشاركة أخرى أقيمت بعد البطولة العربية في مصر ايضاً"، مبينا أن "الثورة مثل منتخب مصارعة العراق في بطولة ابراهيم مصطفى الدولية التي شهدت مشاركة تسع دول وتمكن من حصد المركز الثاني".

وتابع حسن أن "الفريق حصد سبع ميداليات متنوعة في مختلف الأوزان ما يؤكد حضور النادي الفعال في البطولات الدولية وقدرته على تمثيل العراق بصورة مشرفة".

واختتم حديثه قائلاً: "يعد هذا الإنجاز إضافة نوعية إلى سجل نادي الثورة الحافل بالنتائج المتميزة محلياً وعربياً ويعكس التزامه الدائم بتطوير رياضة المصارعة ودعم المواهب العراقية في المحافل الخارجي".