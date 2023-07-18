نادي البحري ينسحب من منافسات بطولة كأس العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي البحري، يوم الثلاثاء، انسحاب النادي بشكل رسمي من منافسات بطولة كأس العراق لكرة القدم.

وقال مدرب الفريق احمد رحيم لوكالة شفق نيوز، "بعد الاجتماع مع ادارة النادي قررنا الانسحاب رسمياً من منافسات كأس العراق، مبينا انه "كان من المقرر مواجهة نادي اربيل على ملعب فرانسو حريري في الدور ربع النهائي".

واضاف ان "قرار الانسحاب سببه أن الفريق انهى دوري الدرجة الأولى منذ الشهر الرابع وانتهت عقود اللاعبين اضافة الى تأخير تحديد موعد المباريات من قبل لجنة المسابقات في اتحاد الكرة رغم مخاطبة إدارة النادي عدة مرات دون إجابة".

واشار الى ان "الادارة فضلت الانسحاب من المسابقة واستغلال الأموال بجلب محترفين على مستوى عال استعداداً للدوري المقبل".

واوضح ان "الفريق بدأ بفترة الإعداد وبناء فريق جديد حديثاً بغية الاستعداد مبكرا لمنافسات الدوري للموسم المقبل".

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلنت اليوم الثلاثاء عن جدول مباريات الدور ربع النهائي من منافسات كأس العراق التي حدد انطلاقها يوم الثلاثاء الموافق 25 من الشهر الحالي، وكان من المقرر اقامة لقاء فريق نادي اربيل بضيفه فريق البحري يوم الأربعاء الموافق 26 من تموز الحالي على ملعب فرانسو حريري عند الساعة السابعة والنصف مساءً.