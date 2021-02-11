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نادي الباطن السعودي يعلن توصله لاتفاق مع اليتش مدرب الشرطة العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-11T10:41:46+0000
نادي الباطن السعودي يعلن توصله لاتفاق مع اليتش مدرب الشرطة العراقي

شفق نيوز/ نقلت صحيفة "الرياضية" السعودية عن مصادر، أن إدارة نادي الباطن السعودي؛ توصلت إلى اتفاق نهائي مع الصربي ألكسندر أليتش مدرب نادي الشرطة العراقي، للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للبرتغالي جاريدو.

وبينت المصادر نفسها أن مباراة الرائد، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ستكون الأخيرة للبرتغالي، حيث سيتم تعيين الصربي بشكل رسمي.

وجاء قرار إقالة البرتغالي جاريدو بسبب سوء النتائج للنادي السماوي، حيث يقبع في المرتبة الـ 14 برصيد 17 نقطة، بعد أن خسر 8 مباريات وفاز في أربع وتعادل في خمس.

وأصبح مهددًا بالهبوط في حال بقائه في المرتبة ذاتها.

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