نادي الاتحاد السعودي يعلن التعاقد مع بنزيما

أعلن نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعاقده بشكل رسمي مع الفرنسي كريم بنزيما، اللاعب السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، حتى موسم 2026.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على صفحته الرسمية بموقع تويتر، صورا من توقيع عقد بنزيما، التي جمعته مع رئيس العميد أنمار الحائلي، وفيديو تحدث فيه النجم الفرنسي.

وقال بنزيما خلال الفيديو: "متحمس أشوفكم في جدة".

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن في بيان رسمي يوم الأحد الماضي، رحيل بنزيما عن الفريق، بعد مسيرة مميزة استمرت 14 عاما في "سانتياجو بيرنابيو".