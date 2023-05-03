نادي اربيل يقيم معسكراً تدريبياً استعداداً لمواجهة النفط

شفق نيوز/ دخل فريق نادي أربيل لكرة القدم، يوم الأربعاء، معسكراً تدريبياً في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، استعداداً لمواجهة فريق النفط ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

‏وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن هذا المعسكر التدريبي يأتي بهدف الاستعداد لخوض مباراة نادي أربيل مع نادي النفط التي ستقام يوم الأحد المقبل في العاصمة العراقية بغداد.

‏والتقطت عدسة وكالة شفق نيوز، جانباً من تدريبات نادي أربيل استعداداً لخوض المباراة المقبلة.

‏وقال لاعب نادي أربيل، والمنتخب العراقي، شيركو كريم، لوكالة شفق نيوز "نحن جاهزون بشكل تام واللاعبون يقدمون أداء ممتازاً خلال هذه الفترة ونتمنى أن نستمر في تقديم هذا الأداء لأن نادي أربيل نادٍ جماهيري وعريق وأنا أتمنى أن نكون على قدر هذه المسؤولية".

‏ويشارك نادي أربيل في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم ويطمح ليحصد خامس ألقابه والفوز بلقب البطولة.