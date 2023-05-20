نادي اربيل يستنكر الأخطاء التحكيمية: أثرت سلباً على مباريات الدوري الممتاز

شفق نيوز/ أدانت إدارة نادي أربيل الرياضي، يوم السبت، ما وصفته بـ"الأخطاء التحكيمية" خلال ثلاث مباريات خاضها فريقها في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وآخرها اليوم أمام فريق الزوراء والتي انتهت بخسارة "القلعة الصفراء" بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقالت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تعرب إدارة نادي اربيل عن استنكارها واستيائها الشديدين، من الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي صاحبت مواجهات الفريق في الدوري العراقي الممتاز، خصوصاً في المواجهات الثلاث في الجولات 25، و28، و29".

وبينت أن هذه الأخطاء "ساهمت بشكل كبير ومباشر في التأثير على نتائج المباريات بإجماع المحللين التحكيميين وباعتراف اغلب البرامج الرياضية العراقية وايضا من لجنة الحكام".

وأضافت "كما أن ادارة نادينا تشعر باستغراب عدم معاقبة او محاسبة الحكام المخطئين من قبل لجنة الحكام، بل وصل الأمر بمكافأتهم بتكليفهم بمباريات مهمة اخرى متجاهلة أخطاءهم التي ساهمت في خسارة الفريق لعدد من النقاط بل ايضا ساهمت بسرقة جهود نادي كبير مثل نادينا".

وأوضحت الإدارة "في الأسبوع الخامس والعشرين (الجولة 25) في المباراة بين نادينا ونادي الشرطة على ملعب الشعب الدولي في الشوط الأول من المباراة، الحكم علي صباح ألغى هدفاً صحيحاً لفريقنا كان من الممكن أن يغير نتيجة المباراة".

وتابعت "في الأسبوع الثامن والعشرين (الجولة 28) في مباراة بين نادينا ونفط الوسط على ملعب الشهيد فرانسو حريري، لم يحتسب الحكم يوسف سعيد ركلة جزاء صحيحة لنادينا في الشوط الأول".

وأشارت إلى أنه "في الشوط الثاني من المباراة محترف نادي نفط الوسط كان يستحق البطاقة الحمراء ولكن حكم المباراة قام برفع بطاقة الصفراء وتلك قرارات كان لها تأثيراً مباشراً على نتيجة المباراة".

وأردفت الإدارة بالقول "في الأسبوع التاسع والعشرين (الجولة 29) في المباراة بين نادينا والزوراء على ملعب الشعب، لم يحتسب الحكم أحمد كاظم ركلة جزاء صحيحة لفريقنا في الشوط الثاني من المباراة مما كان له أثر مباشر على تغيير نتيجة المباراة".

وأكدت الإدارة "أثرت هذه الاخطاء على عدالة المنافسة بين الفرق المتبارية، وهي بذلك تفتح المجال لارتكاب المزيد من الأخطاء المؤثرة التي تؤثر على ترتيب فرق الدوري خصوصاً نادينا بسبب تلك اخطاء تراجع ترتيب فريقنا في سلم الدوري".

وقالت "من هذا المنطلق يحتفظ نادينا بحقه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية وخصوصا تقديم كتاب تظلم الى الاتحاد الدولي مرفق بجميع أخطاء تحكيمية ضد فريقنا في هذا الموسم ولحماية حقوق نادينا إذا لم يتخذ الاتحاد العراقي او لجنة الحكام بإجراءاتها ضد حكام خصوصا حكام مباراة فريقنا مع نادي الزوراء وانصاف نادينا".