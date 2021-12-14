نادي اربيل يرفض معاقبته على ردود فعل جمهوره ويؤكد: علم العراق يمثل الجميع

شفق نيوز/ اكد رئيس نادي اربيل وليد عارب، يوم الثلاثاء، أن إدارة النادي ستطعن بالعقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم التي صدرت مؤخراً على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها مباراة فريقيّ أربيل والشرطة ضمن منافسات بطولة كأس العراق.

وقال عارب لوكالة شفق نيوز، "اعتقد ان الادارة تحترم العلم العراقي الذي هو علم كل العراقيين ولا ترضى بالإساءة له كونه يمثل العراق بأكمله"، مؤكداً أن "العلم العراقي موجود على كل الدوائر الحكومية في اربيل وهناك علم كبير بطول متر و90 سنتيمتر في مقر إدارة النادي وفي غرفتي اعتزازا بعلم الجميع".

واضاف "قلة من الشباب من جمهور نادي اربيل قاموا بتصرف مرفوض وهذا لا يعني اننا نرضى بما فعلوا، علما ان مثل هذه الأمور تحدث في ملاعب العراق والعالم".

ولفت الى ان إدارة نادي أربيل لا تريد تطور الأمور وتأخذ مديات اوسع، داعياً البعض من وسائل الاعلام العراقي الى تهدئة الوضع وعدم تأجيجه.

واشار عارب الى ان خوض نادي اربيل "خمس مباريات خارج ارضنا عقوبة لا يستحقها لاسيما وان الادارة التقت بنائب رئيس نادي الشرطة غالب الزاملي وتفهم ما جرى وان الادارة غير راضية لما حدث وحاولت جهد إمكانها السيطرة على الجمهور الواسع ونجحت بذلك لولا بعض الجمهور القليل الذي قام بأمور لا نرضاها واعتذرنا من ادارة الشرطة وانتهى الأمر بطريقة ودية".

وبين ان "عقوبة خوضنا خمس مباريات خارج أرضنا تؤثر علينا ماديا إذ تكلفنا من 35 الى 50 مليون دينار، والنادي يمر بأزمة مالية صعبة وكان على اتحاد الكرة احتواء الموضوع لاسيما وان الإدارة لا ذنب لها بما حدث بل على العكس كانت تحاول الخروج من هذه الحالة المرفوضة بسلام".

واكد عارب ان "فريق نادي اربيل سيلعب في بغداد وكل المحافظات العراقية ولا يخضع لتهديدات تصريح شخص او شخصين من الجمهور فنحن عراقيون ولنا الحق بالتجول في جميع محافظات العراق".

وختم بأن "علم العراق كان منتشراً في كل أرجاء الملعب خلال بطولة غرب آسيا للشباب التي استمرت لأسبوع في اربيل وهذا يدل على صدقنا وحسن نوايانا".

يشار الى ان مباراة فريقي الشرطة واربيل التي جرت على ملعب فرانسو حريري في عاصمة اقليم كوردستان اربيل في الرابع من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم، شهدت أعمال شغب وصدامات وقعت بين جمهور الفريقين.

ويوم أمس الاثنين، أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عقوبات إدارية ومالية بحق فريقيّ الشرطة وأربيل، على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراتهما ضمن بطولة كأس العراق.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها قررت حرمان نادي أربيل من اللعب على أرضه لخمس مباريات وبدون جمهور، على أن تكون مباراته المقبلة لبطولة كأس العراق من ضمنها، مضيفة انها وجهت لفت نظر الى النادي بضرورةِ توفير شروطِ الأمن والسلامة داخل الملعب.

كما قررت معاقبة مشجع نادي الشرطةِ (حيدر نادر الساعدي) بالحرمانِ من دخول الملاعب لمدة موسمين، وذلك لتحريضه على افتعالِ المشاجرات، بالإضافة إلى تغريم نادي الشرطة مليون دينار عراقي عن الأضرار التي أحدثها جمهوره في ملعب فرانسو حريري.

كذلك صدر أمر بإيقاف مشرف المباراة (كاروان محمد محمد فرج) من الإشرافِ على المبارياتِ لمدة ثلاثة أدوارٍ ابتداءً من الدور الثالث عشر، مشيرة الى ان القرارات قابلة للاستئناف ضمن المدةِ القانونيّة البالغة سبعة أيامٍ من تاريخ التبليغ.