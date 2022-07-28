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نادي اربيل يجدد عقود لاعبيه لموسمين ويسند صفوفه بآخرين جدد  

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-28T09:20:09+0000
نادي اربيل يجدد عقود لاعبيه لموسمين ويسند صفوفه بآخرين جدد  

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي اربيل الرياضي، اليوم الخميس، عن تجديد عقود لاعبيه  واجراء الصفقات الصيفية استعداداً للموسم الكروي 2022-2023  .

وقال عضو المكتب الاعلامي لنادي اربيل هيمن هوليري لوكالة شفق نيوز، إن ادارة نادي اربيل جددت تعاقدها مع عدد من لاعبيه السابقين عن قناعة تامة بمستوياتهم، مبينا ان اللاعبين الذين تم التجديد لهم كل من هردي سيامند وامير اسماعيل واكام هاشم وروا يوسف والحارس روند عجيل وديدار غازي والمهاجم سفين منصور.

وأصاف، أن التجديد تحدد للأسماء المذكورة لمدة موسمين متتاليين .

وأشار إلى أن النادي حرص على ضخ النادي بلاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق، مبينا انها تعاقدت مع مجموعة من لاعبين محليين وثلاثة محترفين، وشهدت التعاقدات الجديدة عودة اللاعب نياز محمد الى صفوفه قادما من الشرطة، كما انضم لاعب المنتخب الوطني احمد ابراهيم لصفوف الفريق في وقت سابق .

وكان فريق اربيل قد حصل على المركز 11 في الموسم الأخير 2021-2022 برصيد 47 نقطة .

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