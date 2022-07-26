نادي اربيل يتفق مع محترف تونسي لتمثيل فريقه الكروي

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي اربيل عن توصلها لاتفاق نهائي لضم محترف تونسي لفريقها الكروي للموسم المقبل.

وقال إبراهيم قادر مدير المكتب الإعلامي للنادي لوكالة شفق نيوز؛ ان "نادي اربيل اتفق بشكل نهائي مع المحترف التونسي اللاعب أيمن الطرابلسي لتمثيل الفريق الكروي في الدوري العراقي الممتاز للموسم المقبل".

وأضاف قادر؛ ان "ادارة اربيل عازمة على تدعيم صفوف فريقها الكروي بلاعبين متميزين على مستوى عال لإظهار الفريق بشكل جيد في الموسم المقبل".

وبين ان "الطرابلسي يعد من اللاعبين البارزين في الدوري التونسي اذ مثل اندية النجم الساحلي و الترجي والقابسي من تونس والخور القطري والإنتاج الحربي المصري وجيلي السعودي".

يشار الى ان اللاعب أيمن الطرابلسي يلعب في مركز صانع الألعاب.