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نادي اربيل يتفق مع دهوك لاستضافة مباراتين من الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-19T16:05:07+0000
نادي اربيل يتفق مع دهوك لاستضافة مباراتين من الدوري الممتاز

شفق نيوز/ كشفت ادارة نادي اربيل، يوم الجمعة، عن إجراء مباراتين من الجولتين الاولى والثانية من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز على ملعب دهوك.

وقال ربين رمزي المنسق الاعلامي لنادي اربيل، لوكالة شفق نيوز؛ ان المباراتين ستكونان مع ناديي امانة بغداد، والقاسم ضمن مباريات المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز بكرة القدم.

واشار الى ان الادارة اتفقت مع ادارة نادي دهوك لاستضافة مباراتين من المرحلة الثانية على ملعب دهوك وذلك بسبب إجراء ترميم في ملعب الشهيد فرانسو حريري.

ومن المقرر أن تجري المباراة الأولى لأربيل من انطلاق المرحلة الثانية يوم الأربعاء في الساعة الثانية من بعد الظهر امام امانة بغداد في ملعب دهوك.

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