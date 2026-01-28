ناديان عراقيان يشاركان في بطولة الملك الدولية للملاكمة بالأردن

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للملاكمة، يوم الأربعاء، عن مشاركة ناديين عراقيين في بطولة الملك الدولية للملاكمة، التي تستضيفها الأردن.

وقال نائب رئيس الاتحاد علي عبد الزهرة، لوكالة شفق نيوز، إن العراق سيمثله في البطولة ناديا الاتصالات والخطوط.

وأوضح أن منافسات البطولة ستقام في الأردن للفترة من 31 من الشهر الحالي ولغاية 4 من شهر فبراير / شباط المقبل، بمشاركة عدد كبير من الأندية من مختلف الدول.

وبين عبد الزهرة أن الناديين العراقيين أنهيا جميع استعداداتهما للمشاركة في البطولة، مؤكداً جاهزيتهما للمنافسة.

كما أشار إلى أن حكمين عراقيين سيكونان ضمن طاقم الحكام الدوليين الذين سيتولون قيادة نزالات البطولة.