ناديان عراقيان يرفضان تفريغ لاعبيهم لمنتخب الشباب

شفق نيوز/ رفض ناديا الكهرباء والميناء، يوم الأحد، تفريغ لاعبين للسفر مع منتخب الشباب في معسكر تايلاند الخارجي قبل التوجه إلى الصين للمشاركةِ في بطولة آسيا.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ناديي الكهرباء والميناء رفضا تفريغَ لاعبيهم (أموري فيصل وكرار جعفر ومسلم موسى) للسفرِ مع منتخب الشباب في مُعسكرِ تايلاند الخارجي، قبل التوجهِ إلى الصين للمُشاركةِ في بطولةِ آسيا التي ستنطلقُ في 12 من الشهر المُقبل".

وكان مدرب منتخب الشباب لكُرةِ القدم عماد محمد، قدم القائمةَ النهائيّة للمُنتخبِ للمُشاركةِ في نهائياتِ بطولة آسيا دون 20 عاماً والتي ستقام في الصين للفترة من 12 شباط/ فبراير المُقبل ولغاية الثالث من شهر آذار/ مارس المقبلين.

وضمت قائمةُ المنتخب (26) لاعباً هم كلٌ من: وسام علي، ليث ساجد، عمار علي لحراسة المرمى، آدم طالب، موسى علاء، سجاد حسين، محمد غالب، حسن عماد، ياسر وسام، أمير أحمد، حسين فاهم، سهند هه لگورد، علي مخلد، ليث ضياء، عباس عدنان، حيدر حمد، علي رضا، هلكورد قيس، سيداد حاجي نوري، مصطفى نواف، أحمد جاسم، ئاريز أحمد، أيمن لؤي، مصطفى قابيل، زين العابدين جاسم وفقار عبد.

ومن المؤملِ أن يسافرَ وفدُ منتخب الشباب يوم الأربعاء المُقبل إلى تايلاند لخوض ثلاث مبارياتٍ وديةٍ في العاصمةِ بانكوك قبل التوجهِ إلى الصين للمُشاركةِ في بطولةِ آسيا.