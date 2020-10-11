نادال يعادل فيدرر ويتوج برولان غاروس على حساب ديوكوفيتش

توج الإسباني رافائيل نادال بلقب رولان جاروس، بعد تغلبه في المباراة النهائية اليوم الأحد، على المصنف أول عالميًا نوفاك ديوكوفيتش، بثلاث مجموعات دون رد بواقع (6-0) و(6-2) و(7-5).

وونجح نادال في معادلة الرقم القياسي للنجم السويسري روجر فيدرر، كأكثر من توج بألقاب الجراند سلام بواقع 20 لقبًا، كما عزز رقمه القياسي كأكثر من توج بلقب رولان جاروس محرزًا لقبه الـ13.