نادال يحكم عالم الكرة الصفراء بلقبه الـ14 بـ"رولان غاروس"

شفق نيوز/ عزز رافاييل نادال مكانته التاريخية ملكا للأراضي الترابية، بانتزاع لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، للمرة الـ14 في تاريخه، بانتصاره على "الحصان الأسود" للبطولة كاسبر رود.

ولم يتهاون أسطورة التنس نادال مع الشاب النرويجي كاسبر رود، واكتسحه بثلاث مجموعات نظيفة، عصر الأحد، ليحقق لقب مجددا.

وجاء انتصار نادال بواقع 6-3 و6-3 و6-0، في مباراة سيطر عليها الإسباني تماما منذ البداية.

وبهذا اللقب، حقق نادال اللقب رقم 14 في رولان غاروس، كما وصل للقب 22 في بطولات "الغراند سلام"، وهما رقمان تاريخيان لم يحققهما أحد في تاريخ اللعبة.