ناجح حمود: لن ارشح لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم

شفق نيوز/ أكد الرئيس السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم، ناجح حمود، يوم السبت، انه لا ينوي الترشيح لرئاسة الاتحاد مجدداً في الانتخابات المقبلة.

وقال حمود لوكالة شفق نيوز، انه قرر عدم الترشيح لرئاسة الاتحاد لانه من الصعب ادارة الكرة العراقية في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأضاف انه لا يلوم وضع الهيئة التطبيعية لكونها تعاني من ضغوط كبيرة ورغم كل ذلك يؤدي الأعضاء واجباتهم بشكل صحيح تجاه الكرة العراقية .

ودعا حمود الى إتاحة الفرصة للشباب في ادارة الكرة العراقية وبالنسبة لنا قدمنا كل ما نمتلك من خبرة وخدمنا الكرة العراقية كما ينبغي.

وكان ناجح حمود من ابرز المرشحين لرئاسة الاتحاد الى جانب عدنان درجال وشرار حيدر والراحل احمد راضي.