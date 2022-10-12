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نابولي يكتسح اياكس ويتأهل لدور الـ16 من دوري ابطال اوروبا

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-12T18:50:57+0000
نابولي يكتسح اياكس ويتأهل لدور الـ16 من دوري ابطال اوروبا

تأهل فريق نابولي إلى منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على ضيفه أياكس، بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم، بالجولة الرابعة من دور المجموعات.

أحرز ثلاثية نابولي كل من هيرفينج لوزانو بالدقيقة (4)، وجياكومو راسبادوري (16)، خفيشا كفاراتسخيليا (62) وفيكتور أوسيمين (90)، فيما أحرز دافي كلاسين (49) وستيفن بيرجوين (83) هدفي أياكس.

بهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 12 نقطة (العلامة الكاملة) ويتأهل رسميا للدور التالي من المسابقة وذلك قبل نهاية مرحلة المجموعات بجولتين، فيما تجمد رصيد أياكس عند 3 نقاط بالمركز الثالث.

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