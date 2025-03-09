نابولي يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية أمام فيورنتينا ويواصل مطاردة الإنتر

شفق نيوز/ عاد نابولي إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج المخيبة، حيث حقق فوزاً ثميناً على ضيفه فيورنتينا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

وافتتح نابولي التسجيل في الدقيقة 26 عبر مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي استغل كرة مرتدة من الحارس الإسباني دافيد دي خيا، إثر تسديدة قوية من زميله الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي، ليضعها في الشباك بسهولة.

وفي الدقيقة 53، عزز المهاجم الدولي الإيطالي جياكومو راسبادوري تقدم نابولي بالهدف الثاني، بعد تمريرة حاسمة من لوكاكو، ليسكن الكرة في شباك دي خيا.

وقلّص فيورنتينا الفارق في الدقيقة 69 عبر الأيسلندي ألبرت جودموندسون، الذي أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، استقرت في مرمى نابولي.

وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 60 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطة واحدة فقط خلف المتصدر إنتر ميلان، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 45 نقطة في المركز الثامن.