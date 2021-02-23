مَن المسؤول عن انقطاع الكهرباء في مباراة بالدوري الممتاز؟

شفق نيوز/ شهدت مباراة في الدوري العراقي الممتاز يوم الثلاثاء بين ناديي النجف والديوانية انقطاع التيار الكهربائي.

وقال مدير عام دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الرياضة والشباب طالب جابر، إن "الأندية الرياضية التي تستخدم ملاعب الوزارة، في منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم وملاعب التدريب الثانوية تكون مسؤولة على توفير متطلبات المباريات من وقود الديزل للمولدات وسيارة الاسعاف وتخطيط الملعب وتهيئة حاملي الكرات وتنظيف الملاعب وكافة الملحقات قبل وبعد الاستخدام، وتم الإتفاق على ذلك وتوثيقه ما بين الطرفين".

وأضاف جابر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ماحدث في مباراة النجف والديوانية اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى للمرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز، من انقطاع للتيار الكهربائي الوطني تتحمله إدارة نادي النجف الرياضي، مبينا ان اي انقطاع في التيار الكهربائي يحتاج نحو 15 الى 20 دقيقة لتعود الإنارة إلى وضعها الطبيعي، لكون ملاعبنا تفتقر لنظام التيار البديل (يو بي أس)".

وأشار إلى أن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وجه الدائرة الهندسية والفنية في الوزارة بادخال منظومة الكهرباء غير المنقطعة (يو بي أس) على جميع ملاعب الوزارة، فضلا عن الاعتماد على المولدات الكهربائية وليس التيار الكهربائي الوطني في المباريات المنقولة تلفزيونيا، اعتباراً من الدور المقبل.

وكان اللقاء قد انتهى لصالح النجف بهدفين نظيفين ليرتقي للمركز الرابع برصيد 34 نقطة، بينما تجمد رصيد الديوانية عند النقطة 23 بالمركز الحادي عشر.

وشهد اللقاء عطلاً في مولد الكهرباء مما ادى الى ايقاف المباراة في الدقيقة 34 من الشوط الاول، قبل استئناف اللعبة مجدداً بعد عودة التيار الكهربائي.