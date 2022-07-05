مؤقتة إدارة الميناء تؤكد تمسكها بلاعبيها وتوجه رسالة للأندية المحلية

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الميناء المؤقتة، يوم الثلاثاء، تمسكها بلاعبي النادي، داعية ادارات الأندية المحلية الى التعاقد مع اللاعبين وفق الضوابط والقوانين.

وقال حيدر الحمود المنسق الاعلامي للنادي لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة المؤقتة لنادي الميناء اعربت عن استغرابها للاخبار المتداولة بتوقيع بعض اللاعبين عقود مع بعض الاندية المحلية".

وأكدت الادارة، "تمسكها بجميع اللاعبين"، داعية الاندية التي ترغب بالتعاقد مع اللاعبين الى "طرق ابواب النادي وفق الضوابط والقوانين التي شرعها الاتحاد العراقي وبما يتلاءم مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وشددت المؤقتة بذات الوقت على احتفاظها بـ"حقها القانوني تجاه جميع الاطراف التي تعمل بطرق بعيدة عن الاحتراف واحترام العقود المبرمة بين النادي واللاعبين".