مؤقتة الميناء تفتح باب الترشيح لانتخاب الهيئة الإدارية الرسمية

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الميناء الرياضي، يوم الخميس، عن فتح باب الترشيح للانتخابات المقبلة لاختيار الإدارة الرسمية لـ"السفانة".

وقال عضو المكتب الإعلامي للنادي، حيدر عبد الكريم، لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة المؤقتة حددت انتخابات خاصة لاختيار هيئة إدارية جديدة للنادي، وتم فتح باب الترشيح اعتباراً من اليوم والعاشر من شهر تموز/ يوليو الجاري".

وأضاف أن "الإدارة المؤقتة حددت يوم 20 من الشهر الجاري موعداً لإجراء الانتخابات بحسب قانون رقم 18 لسنة 1986".

وبين أن "على الراغبين بالترشيح ومن يجد لديه القدرة على العمل الإداري من الهيئة العامة للنادي تقديم ترشيحه في الوقت المحدد لرفع اسمه ضمن المرشحين".

وكانت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية قد قررت مطلع العام الحالي تشكيل هيئة مؤقتة جديدة لإدارة نادي الميناء بعد انتهاء الفترة القانونية للمؤقتة الأولى برئاسة مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، وعلاء عبد الخالق نائباً للرئيس، ورعد مالك شرقي أميناً للسر، وبهاء الدين حسين أميناً مالياً، ومحمد عبد الحسين، ويوسف رحيمة عبد السادة، وعادل ناصر، وعلي طالب شرهان، وعقيل هاتو، أعضاء.