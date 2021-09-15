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مؤقتة الطلبة تمدد عملها لثلاثة اشهر وتجهز فريقها للدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-15T09:06:52+0000
مؤقتة الطلبة تمدد عملها لثلاثة اشهر وتجهز فريقها للدوري الممتاز

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة المؤقتة لنادي الطلبة الرياضي العراقي لكرة القدم، يوم الاربعاء، عن تمديد عملها لثلاثة اشهر .

وقال أمين سر الهيئة وصفي الكناني، لوكالة شفق نيوز، إن الهيئة العامة لنادي الطلبة  قررت تمديد عملنا للمرة الثانية كهيئة مؤقتة لمدة ثلاثة اشهر.

وأوضح أن الهيئة تتواصل في عملها في التعاقدات مع اللاعبين وادارة النادي للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى تسمية الدكتورة ايمان صبيح لمنصب نائب رئيس الهيئة المؤقتة بعد استقالة النائب السابق باسم عباس لاسباب خاصة .

وتابع أن ادارة النادي جهزت فريق الطلبة للدوري الممتاز وانجزت تعاقداته مع اللاعبين، موضحاً أن الفريق يتدرب تحت اشراف المدرب قحطان جثير استعداداً للدوري الممتاز.

وأكد الكناني أن الادارة وفرت كل وسائل النجاح للفريق بغية الظهور بالشكل الامثل في الدوري الممتاز .

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