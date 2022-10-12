مؤقتة الجوية: لا صحة لإضراب لاعبي القدم والسلة وسلمنا المحترفين دفعة أولى من مستحقاتهم

شفق نيوز/ نفت إدارة نادي القوة الجوية المؤقتة، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء عن مقاطعة لاعبي كرة السلة والقدم لتدريبات الفريق، فيما بينت انها دفعت مستحقات مالية للمحترفين.

وقال عضو الهيئة المؤقتة، المتحدث باسم النادي علاء محمد لوكالة شفق نيوز، "ننفي ما يتداول من أنباء في مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام حول مقاطعة لاعبي فريق القوة الجوية لكرة السلة عن الوحدات التدريبية بسبب عدم استلام مستحقاتهم المالية ".

وأضاف محمد أن "الإدارة قامت بتسليم المستحقات المالية للاعبين المحترفين لفريق كرة السلة، والفريق جاهز لملاقاة النفط المقررة اليوم الأربعاء في الدوري الممتاز للموسم الجديد".

ولفت المتحدث باسم الجوية إلى أن "الهيئة المؤقتة للنادي سلمت محترفي الفريق الأول لكرة القدم الدفعة الأولى من عقودهم وهم كل من التونسي غيث معروفي، والتوغولي فرانكو، والمهاجم الكونغولي كريس موغالو".

وكان فريق القوة الجوية فاز على النجف بهدفين دون رد في انطلاق منافسات الدوري الكروي الممتاز للموسم 2022-2023.