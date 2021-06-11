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مؤقتاً.. إيران تنتزع صدارة المجموعة من العراق بعد سحق كمبوديا

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-11T16:42:49+0000
مؤقتاً.. إيران تنتزع صدارة المجموعة من العراق بعد سحق كمبوديا

شفق نيوز/ سحق منتخب إيران نظيره كمبوديا 10-0 خلال المباراة التي أقيمت يوم الجمعة على ستاد مدينة خليفة الرياضية في المنامة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل أهداف الفوز للمنتخب الإيراني كل من: علي رضا جاهنباخش (16 من ضربة جزاء) ومهدي تاريمي (22 و27) ولاعب كمبوديا روتانا سور (32 بالخطأ في مرمى فريقه) وميلاد محمدي (57) ومرتضى بوراليغانجي (63) وكريم أنصاريفارد (77 من ضربة جزاء) وكافيه رضائي (80 و86) ومهدي قائدي (84).

وتصدر منتخب إيران مؤقتاً ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة من سبع مباريات، مقابل 14 نقطة من ست مباريات للعراق و12 للبحرين، و5 لهونغ كونغ ونقطة لكمبوديا.

ويخوض منتخب العراق مباراته مع هونغ كونغ على ستاد نادي المحرق ضمن ذات المجموعة في الوقت الحالي.

وسيستعيد العراق صدارة المجموعة في حال تحقيقه الفوز.

وتقام الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء القادم 15 حزيران/يونيو، حيث تلتقي إيران مع العراق، والبحرين مع هونغ كونغ.

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