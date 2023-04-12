مؤقتاً.. شاكر محمود يقود الصقور

شفق نيوز / كلّفت إدارة نادي القوة الجوية، يوم الأربعاء، المدرب شاكر محمود، لقيادة فريقها الكروي مؤقتاً.

وقال المدرب شاكر محمود، لوكالة شفق نيوز، إنه كلف بمهمة قيادة فريق القوة الجوية لكرة القدم مؤقتاً، لحين التحاق المدرب المصري مؤمن سليمان لتدريب الفريق.

وأضاف محمود، أنه سيقود الفريق الجوي اليوم في أول وحدة تدريبية استعداداً للاستحقاقات الداخلية والخارجية المقبلة، مؤكداً أنه سيقود الفريق أمام الشباب السعودي يوم 16 من الشهر الحالي في السعودية، لحين التحاق المدرب مؤمن سليمان".

وأعرب عن أمله بتحقيق نتيجة طيبة مع الفريق خلال المشاركة الآسيوية المقبلة أمام الشباب السعودي، بغية إسعاد الجمهور الجوي خاصة والجماهير العراقية عامة".

وكان عضو إدارة النادي هيثم كاظم، قد أفاد لوكالة شفق نيوز، بوقت سابق، بالاتفاق على تعيين المصري مؤمن سليمان لقيادة فريق القوة الجوية، خلفا للمدرب قحطان جثير، لما تبقى من منافسات الدوري العراقي الممتاز.