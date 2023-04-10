مأدبة إفطار في الجامعة الأمريكية تكريما للمنتخب العراقي الفائز بكأس الخليج

شفق نيوز / أقامت الجامعةُ الأمريكيّة في العاصمةِ بغداد، مساء الاثنين، مأدبةَ إفطارٍ لوفدِ المُنتخبِ العراقي لكرة القدم، الفائز ببطولة كأس الخليج العربي بنسختها 25 التي احتضنتها البصرة.

وحضر المأدبة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال وأعضاء المكتب التنفيذيّ محمد ناصر وغالب الزاملي، إلى جانب رئيس الجامعةِ الأمريكيّة مايكل مولينكس وأعضائها الذين تواجدوا ورحبوا بالوفدِ جميعاً.

وعبر الحضور، عن فخرهم بتواجد هذه المَجموعةِ داخل الجامعةِ بعد الإنجاز الذي تحققَ مطلع العام الحالي والذي كانت أصداؤه واسعةً داخل العراق وخارجه، وألقت بظلالٍ إيجابيةٍ عن العراق لم تقتصر على الرياضةِ فحسب، بل على مختلفِ الأصعدة، كما ستكون أبوابُ الجامعة الأمريكيًة مفتوحةً للاعبين الراغبين بالدراسةِ داخلها.

من جهته، شكر رئيسُ الاتحاد عدنان درجال، القائمين على الجامعةِ الأمريكيّة لهذه الدعوةِ والالتفاتة للرياضة والرياضيين العراقيين.

وقال درجال، إن "هناك تعاوناً مع الجامعةِ منذ فترةٍ، وإن الاتحاد عازمٌ على أن يكون داخل الجامعة مركزٌ تدريبيّ بمواصفاتٍ عاليةٍ يكون نموذجياً على المستوى العربي، وهذا طموحٌ كان وما يزال مشتركاً مع رئيس الجامعةِ الأمريكيّة مايكل مولينكس".

وتابع: "نحن على علمٍ ودرايةٍ بأن المركز سيعود بالفائدةِ الكبيرةِ لمستقبل الرياضة العراقيّة ولكرةِ القدم لما سيضمه من منشآتٍ ومرافق ومراكز بحثيةٍ إلى جانب مراكز الطب الرياضيّ، وستكون لنا في القريب العاجل زيارةٌ إلى الولاياتِ المتحدة من أجل مشروع المركز التخصصيّ لاتحادِ كرة القدم داخل الجامعةِ الأمريكيّة في العاصمةِ بغداد".