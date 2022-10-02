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مؤتمر كأس السوبر.. لاتمديد بالوقت: الشرطة بالزي الاخضر والكرخ باللون الاصفر

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-02T10:30:00+0000
مؤتمر كأس السوبر.. لاتمديد بالوقت: الشرطة بالزي الاخضر والكرخ باللون الاصفر

شفق نيوز/ أقامَ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الأحد، المؤتمرَ الفنيّ لمباراةِ كأس السوبر للموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بين فريقي الشرطة والكرخ التي تقام اليوم في ملعبِ المدينة الدوليّ في الساعةِ السابعة مساءً بحُضور عُضوي لجنة المسابقات نجم الأوسي وعلي عبيس، فضلاً عن ممثلي الفريقين وممثل لجنتي الحكام والأمنية.

وقالَ عُضو لجنة المسابقات، نجم الأوسي، في المؤتمر الفني الذي حضرته وكالة شفق نيوز؛ "نباركُ للفريقين الوصولَ إلى مباراةِ كأس السوبر والنجاح والموفقية في تقديمِ مباراةٍ جميلةٍ تكون بدايةً تبشرُ بالخير للموسمِ الكرويّ المقبل وترتقي إلى مُستوى الكرةِ العراقيّة".

بدوره؛ أوضحَ عضو المسابقات، علي عبيس أن "المباراةَ ستكون الأولى التي يطبقُ فيها نظامُ الاستمارة الالكترونيّة. 

وتمّ الاتفاق في المؤتمر على أن يرتدي فريق الشرطة اللونَ الأخضر الكامل وحارس المرمى اللون الأحمر، أما فريق الكرخ فإنه سيرتدي اللونَ الأصفر و الأسود وحارس المرمى اللون الوردي".

وأشار عبيس إلى أنه "في حالةِ انتهاء المباراةِ بالتعادلِ الإيجابي يتمّ اللجوءُ إلى ركلاتِ الجزاء الترجيحيّة لحسمِ النتيجة من دون لعبِ أشواطٍ إضافيّة".

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